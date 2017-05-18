Задержали еще одного подозреваемого в беспорядках в Днипре

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Четверг, 18 мая 2017, 14:15

Следователи задержали еще одного подозреваемого в совершении беспорядков 9 мая в Днипре, который ранее был объявлен в розыск.

Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, задержанному инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство).

Прокуратура обратится с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: пресс-служба ГПУ
Фото: пресс-служба ГПУ

Как сообщалось, правоохранители уже установили 25 человек, которые 9 мая принимали участие в драках возле монумента Славы в Днипре. 5-м из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

9 мая в Днипре произошла массовая драка из-за флагов, во время которой было травмировано 14 человек.

Украинская правда

Темы: Днепр полиция чрезвычайное происшествие
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