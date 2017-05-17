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У одного из арестованных за драку в Днепре отобрали право залога

Среда, 17 мая 2017, 14:37

Апелляционный суд Днепропетровской области отменил для одного из подозреваемых в столкновениях, произошедших в Днипре 9 мая, возможность выйти из-под стражи под залог.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее информации, избирая меру пресечения этом подозреваемому, суд первой инстанции предусмотрел для него возможность выхода из-под стражи под залог в 128 тысяч гривен. Но это решение обжаловала прокуратура Днепропетровской области и добилась своего.

Как сообщалось, ранее еще один арестованный в Днепре по подозрению в участии в беспорядках 9 мая вышел на свободу, внеся залог в 128 тысяч гривен.

9 мая в Днепре произошла массовая драка из-за флагов, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к беспорядкам задержали 15 лиц.

Были задержаны проплаченные провокаторы – так называемые "титушки". По состоянию на 11 мая под стражей было 7 "титушек", еще 7 – в розыске. 12 мая арестовали еще троих и задержали мужчину, который, предположительно, руководил "титушками".

Позже прокуратура заочно сообщила о подозрении в хулиганстве и совершении массовых беспорядков еще шестерым участникам драки в Днепре.

Украинская правда

Темы: Днепрсудчрезвычайное происшествие
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