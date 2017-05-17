9 мая в Днипре: Уже установлены 25 участников драки

Правоохранители установили 25 человек, которые 9 мая принимали участие в драках возле монумента Славы в Днипре.

Об этом в среду на брифинге в Днипре сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает "Укринформ".

"Правоохранителями установлены 25 лиц, которые 9 мая принимали участие в драках в Днипре. 14-м из них объявлено о подозрении, 5-м избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще 8 объявлены в розыск из-за отсутствия по месту жительства", - рассказал полицейский.

По его словам, правоохранители проверяют причастность к конфликтам еще 7 граждан.

Как сообщалось, 9 мая в Днипре произошла массовая драка из-за флагов. Было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к беспорядкам задержали 15 человек.

По состоянию на 11 мая под стражей было 7 "титушек", еще 7 – в розыске. 12 мая арестовали еще троих и задержали мужчину, который, предположительно, руководил "титушками".