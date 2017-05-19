США отправили еще один авианосец к берегам Северной Кореи

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Пятница, 19 мая 2017, 05:18
nava ltoday

ВМС США отправили авианосец "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь американских чиновников.

Авианосец "Рональд Рейган" по окончании техобслуживания и испытаний на японской базе Йокосука отправится к Корейскому полуострову, где присоединится к авианосцу ВМС США "Карл Винсон" для проведения совместных учений.

По прибытию в регион авианосец будет проводит различные упражнения, в первую очередь отрабатывая безопасный запуск и посадку самолетов, сообщили в пресс-службе ВМС США.

Авианосец "Рональд Рейган" имеет длинну 1092 фута (почти 333 метра) и оснащен 60 самолетами, его экипаж насчитывает 4539 человек.

В Пентагоне не сообщили, как долго оба авианосца будут находиться около Северной Кореи, однако в конечном итоге планируется, что "Рональд Рейган" заменит авиносец "Карл Винсон" в регионе.

Как сообщается, на этот шаг американские военные пошли после того, как Северная Корея продемонстрировала значительный прогресс в своей ракетной программе, проведя успешное испытание ракеты средней дальности, способной нести ядерную боеголовку.

Как известно, авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" проводит совместные с кораблями японских ВМС учения неподалеку от берегов Корейского полуострова.

Ранее Северная Корея уже заявляла, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США и готова к войне, если будет спровоцирована Соединенными Штатами Америки.

Темы: Северная Корея США ядерное оружие
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