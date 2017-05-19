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США відправили ще один авіаносець до берегів Північної Кореї

П'ятниця, 19 травня 2017, 05:18
США відправили ще один авіаносець до берегів Північної Кореї
nava ltoday

ВМС США відправили авіаносець "Рональд Рейган" до берегів Корейського півострова.

Про це повідомляє CNN, посилаючись американських чиновників.

Авіаносець "Рональд Рейган" після закінчення техобслуговування і випробувань на японській базі Йокосука відправиться до Корейського півострова, де приєднається до авіаносця ВМС США "Карл Вінсон" для проведення спільних навчань.

По прибуттю в регіон авіаносець буде здійснювати різні вправи, в першу чергу відпрацьовуючи безпечний запуск і посадку літаків, повідомили в прес-службі ВМС США.

Авіаносець "Рональд Рейган" має довжину 1092 фута (майже 333 метра) і оснащений 60 літаками, його екіпаж налічує 4539 осіб.

У Пентагоні не повідомили, як довго обидва авіаносця будуть знаходитися близько Північної Кореї, проте в кінцевому підсумку планується, що "Рональд Рейган" замінить авіаносець "Карл Вінсон" в регіоні.

Як повідомляється, на цей крок американські військові пішли після того, як Північна Корея продемонструвала значний прогрес в своїй ракетній програмі, провівши успішне випробування ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку.

Як відомо, авіаційна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон" проводить спільні з кораблями японських ВМС навчання неподалік від берегів Корейського півострова.

Раніше Північна Корея вже заявила, що готова використовувати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США і готова до війни, якщо буде спровокована Сполученими Штатами Америки.

"Українська правда" в Threads

Теми: Північна КореяСШАядерна зброя
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