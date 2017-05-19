СБУ предотвратила пророссийскую акцию по перекрытию дороги на Винничине

В Винницкой области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой предотвратила проведение по заказу российской стороны "протестной" акции по блокированию автодороги.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обыска у одного из представителей областной организации пророссийской политической силы правоохранители изъяли разработанные схемы блокировки "протестующими" автодороги международного значения под Винницей и деньги, которые предназначались для организации акции.

Также у злоумышленника изъяли российскую символику (флаги РФ, георгиевские ленты) и отдельный телефон для связи с российской стороной. Открыто уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.