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СБУ предотвратила пророссийскую акцию по перекрытию дороги на Винничине

Пятница, 19 мая 2017, 06:04

В Винницкой области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой предотвратила проведение по заказу российской стороны "протестной" акции по блокированию автодороги.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время обыска у одного из представителей областной организации пророссийской политической силы правоохранители изъяли разработанные схемы блокировки "протестующими" автодороги международного значения под Винницей и деньги, которые предназначались для организации акции.

Также у злоумышленника изъяли российскую символику (флаги РФ, георгиевские ленты) и отдельный телефон для связи с российской стороной. Открыто уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУВинницкая областьРосcия
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