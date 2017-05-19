КПВВ "Гнутово" не работает - боевики не пропускают людей на блок-пост

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Пятница, 19 мая 2017, 11:58

КПВВ "Гнутово" не работает, потому что боевики ОРДО прекратили пропуск людей на своем блок-посту возле с. Пищевик Донецкой области.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

"КПВВ "Гнутово" не работает, потому что боевики на своем блок-посту по неустановленным причинам не пропускают людей", - отметил Слободян.

"Сейчас я не знаю по поводу обстрела Пищевика, но я могу сказать о ситуации, которую мы наблюдаем с КПВВ "Гнутово", который напротив. Боевики действительно не пропускают на своих так называемых блок-постах лиц и транспортные средства с пока для нас не установленных причин. Сейчас мы отслеживаем ситуацию и уже проинформировали об этом представителей ОБСЕ", - сказал Слободян.

В пресс-центре АТО отметили, что вблизи блок-поста боевиков в пятницу, 19 мая, утром были обстрелы.

"Сегодня утром в районе Пищевика были относительно мощные обстрелы. Но информации, стреляли в сам блок-пост, нет ", - сказали в пресс-центре АТО.

Также в пресс-центре отметили, что стреляли боевики.

Олег Твердь, для УП

Темы: АТО Донбасс
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