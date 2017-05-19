Парубий объяснил, почему в пятницу депутаты "убегают" из Рады

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий настаивает, что парламент работает эффективно.



Об этом он заявил журналистам в кулуарах Рады в пятницу.



"Вы говорите, вчера завалили одно постановление, вчера было принято 9 законов в целом и два основы. Приведу вам пример, парламент Германии за год принимает до ста законов. Украинский парламент принимает много решений, обычно являются те, что и не приняты, но это нормальный законодательный процесс ", - отметил он.



На уточнение, почему в пятницу в полдень в зале практически нет депутатов Парубий ответил, что предлагает изменить порядок работы в пятницу.



"Это закономерно, что когда депутаты отбыли час вопросов к правительству, и знают, что будет зачитывания запросов и выступления с трибуны... Остаются только те, которые записались. Я не оправдываю, но это закономерная вещь, потому что решения после часа вопросов к правительству не принимаются", - сказал он.



"Мое предложение заключается в том, чтобы мы смогли перенести выступления депутатов на среду, а в пятницу сделать парламентские слушания, или увеличить время для вопросов к правительству", - пояснил Парубий.



Пятница 19.05.2017 Фото: Чесно

Роман Кравец, УП