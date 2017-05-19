Парубій розповів, чому депутати у п'ятницю "тікають" з Ради

Спікер Верховної ради Андрій Парубій наполягає, що парламент працює ефективно.

Про це він заявив журналістам в кулуарах Ради у п'ятницю.

"Ви кажете, вчора завалили одну постанову, вчора було прийнято 9 законів в цілому і два за основу. Наведу вам приклад, парламент Німеччини за рік приймає до ста законів. Український парламент приймає багато рішень, звичайно є ті, що і не прийняті, але це нормальний законодавчий процес", - зазначив він.

На уточнення, чому у п'ятницю в обідню пору в залі практично немає депутатів Парубій відповів, що пропонує змінити порядок роботи у п'ятницю.

"Це закономірно, що коли депутати відбули годину запитань до уряду, і знають, що буде зачитування запитів та виступи з трибуни... Залишаються лише ті, що записалися. Я не оправдовую, але це закономірна річ, тому що рішень після години запитань до уряду не приймається", - сказав він.

"Моя пропозиція полягає в тому, щоб ми змогли перенести виступи депутатів на середу, а в п'ятницю зробити парламенські слухання, або збільшити час для запитань до уряду", - пояснив Парубій.

Верховна рада 19.05.2017 Фото: чесно

Роман Кравець, УП