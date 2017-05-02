Пентагон: Система THAAD в Южной Корее готова перехватывать ракеты

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Вторник, 2 мая 2017, 00:31

Американская система противоракетной обороны THAAD, размещенная в Южной Корее, готова перехватывать ракеты.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.

"Американская ракетная система THAAD в Южной Корее функционирует и располагает "исходной возможностью осуществлять перехват", - говорится в сообщении.

Ранее в апреле военные США начали направлять систему противоракетной обороны THAAD на место дислокации в Южной Корее в связи с ядерными испытаниями КНДР.

Первые элементы ПРО США прибыли в Южную Корею еще в марте.

Темы: США Южная Корея
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