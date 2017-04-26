Элементы американской ПРО доставляют на места дислокации в Южной Корее

Военные США начали направлять систему противоракетной обороны THAAD на место дислокации в Южной Корее в связи с ядерными испытаниями КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что некоторые элементы системы уже были перемещены на площадку на юге страны, которая раньше была полем для гольфа.

"Южная Корея и Соединенные Штаты работают над обеспечением раннего оперативного потенциала системы THAAD в ответ на ядерную и ракетную угрозу Северной Кореи", - говорится в заявлении министерства.

Агентство пишет, что американские и южнокорейские вооруженные силы не желают публично обсуждать ход развертывания.

Reuters отмечает, что первые элементы ПРО США прибыли в Южную Корею в марте, однако сейчас происходит их перемещение на места дислокации.