Путин пожаловался, что трагедию 2 мая в Одессе до сих пор не расследовали

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Вторник, 2 мая 2017, 19:38

Президент РФ Владимир Путин заявил, что виновные в гибели людей, погибших в Одессе 2 мая 2014 года до сих пор не наказаны и "мировое сообщество не должно забывать об этом".

Как сообщает РИА Новости, об этом Путин заявил по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи.

"Как вы помните, три года назад в Одессе ... произошла трагедия - украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны", - заявил Путин.

Он добавил, что "мировое сообщество не имеет права забывать об этом и допускать повторения подобных варварских преступлений".

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

В ноябре 2015 года в Киеве был представлен отчет Международной совещательной группы о расследовании событий в Одессе, содержащий сверхжесткую критику украинской правоохранительной системы.

В частности, в выводах группы указано, что надлежащего расследования действий милиции, на которой лежит значительная часть ответственности за одесскую трагедии, проведено не было.

Кроме того, правоохранительные органы Украины знали, однако сознательно тормозили расследование фальсификации документов о действиях милиции 2 мая во время трагедии в Одессе, говорится в отчете.

В МВД Украины заявили, что отчет Совета Европы относительно расследования одесской трагедии представляет собой мнение экспертов.

В 2017 году начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что полиция существенно продвинулась в расследовании событий 2 мая 2014 года. 

Темы: Путин Одесса
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Комментарии — 2
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IP: 176.108.7.---mukha02.05.2017 21:04
Путіе ти с початку свої трагедії розлідуй! У тебе трупів не відмолитися.
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IP: 35.184.58.---stork02.05.2017 20:10
Може, головному терористу світу треба було потурбуватись розслідуваннями чисельних жертв терору в Росії, Чечні, Грузії, сходу України,Сірії? Стосовно України - "вождь" зробив все, щоб Україна на багато десятиліть сприймала Росію, як заклятого ворога. А Путін все ще тужиться, аби якнайбільше скоїти зла для України. Недалека людина.
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