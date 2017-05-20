Россия пожаловалась ВТО на ограничения со стороны Украины

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Суббота, 20 мая 2017, 18:52
Максим Орешкин

Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ.

Об этом сообщил в субботу журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в Ханое после встречи с главой ВТО Роберту Азеведу, прошедшей в рамках министерской встречи министров торговли стран АТЭС, передает "Интерфакс".

"Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину", - сказал Орешкин.

Министр добавил, что об этом он в частности сообщил главе ВТО на состоявшейся встрече.

По словам Орешкина, Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права, обязательства в отношении транспарентности процедур разработки и введения запретов и иных ограничений в торговле.

"Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров. Особые процедуры применяются при ввозе российских книг и иной печатной продукции. Особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей. На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний - производителей и поставщиков товаров и услуг. Среди них - машиностроители, банки, поставщики различных услуг, в том числе в сети Интернет, поставщики программного обеспечения, авиакомпании и многие другие. Специальный экологический, санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль введен в отношении российских пищевых продуктов, изделий легкой промышленности, косметики, бытовой химии и других российских товаров", - перечислил министр перечень ограничений в отношении РФ.

"Российским компаниям запрещено участвовать в приватизации - что является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО. Так же мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ", - добавил он.

Российский запрос, по словам министра, охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО.

В соответствии с процедурами ВТО, запрос на проведение консультаций является первым этапом при подаче иска. В течение двух месяцев, согласно правилам ВТО, должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого решения сложившейся ситуации.

"В случае, если консультации не принесут ожидаемого результата, мы имеем право начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы", - сказал Орешкин.

Как сообщалось, 15 мая президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля, которым предусмотрена блокировка российских почтовых сервисовmail.ru, yandex.ru и yandex.ua, российских социальных сетей "Одноклассники" и "Вконтакте", поисковика Yandex и сопутствующих сервисов.

Темы: торговля Росcия
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