Росія поскаржилася СОТ на обмеження з боку України

Росія направила до органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку обмеженнями щодо РФ, які вводяться Україною.

Про це повідомив у суботу журналістам глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін в Ханої після зустрічі з главою СОТ Роберто Азеведо, що пройшла в рамках міністерської зустрічі міністрів торгівлі країн АТЕС, передає "Інтерфакс".

"Російське представництво при СОТ у Женеві направило до органу з вирішення спорів СОТ і уряду України запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями, заборонами, особливими вимогами і процедурами щодо російських товарів, послуг та осіб на українському ринку, а також щодо транзиту через Україну, які постійно вводяться, починаючи з 2014 року", - сказав Орєшкін.

Міністр додав, що про це він, зокрема, повідомив главі СОТ на зустрічі, що відбулася.

За словами Орешкіна, Україна системно і свідомо порушує свої міжнародні зобов'язання, ігноруючи правила міжнародної торгівлі, інші норми міжнародного права, зобов'язання щодо транспарентності процедур розробки та введення заборон та інших обмежень у торгівлі.

"Мова йде, зокрема, про заборони на ввезення з Росії м'ясних і молочних продуктів, риби, вино-горілчаних виробів, обладнання для залізниць, добрив, і багатьох інших товарів. Особливі процедури застосовуються при ввезенні російських книг та іншої друкованої продукції. Особливий режим оподаткування застосовується при ввезенні б/в російських автомобілів. На території України забороняється або дискримінаційним чином обмежується діяльність сотень російських компаній - виробників і постачальників товарів і послуг. Серед них - машинобудівники, банки, постачальники різних послуг, у тому числі в мережі Інтернет, постачальники програмного забезпечення, авіакомпанії і багато інших. Спеціальний екологічний, санітарний, фітосанітарний і ветеринарний контроль введений щодо російських харчових продуктів, виробів легкої промисловості, косметики, побутової хімії та інших російських товарів", - перерахував міністр перелік обмежень щодо РФ.

"Російським компаніям заборонено брати участь у приватизації - що є ще одним грубим порушенням українських зобов'язань у СОТ. Так само ми класифікуємо обмеження на операції з українською валютою, заборону на акредитацію журналістів російських новинних агентств та інших ЗМІ", - додав він.

Російський запит, за словами міністра, охоплює в цілому сотні елементів українських нормативних актів і стосується порушень ряду базових угод СОТ.

Відповідно до процедур СОТ, запит на проведення консультацій є першим етапом при подачі позову. Протягом двох місяців, згідно з правилами СОТ, повинні бути проведені консультації з урядом України з метою пошуку взаємоприйнятного вирішення ситуації, що склалася.

"У випадку, якщо консультації не принесуть очікуваного результату, ми маємо право почати другу стадію спору - передачу справи на розгляд групи експертів", - сказав Орєшкін.

Як повідомлялося, 15 травня президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня, яким передбачені блокування російських поштових сервісів mail.ru, yandex.ru і yandex.ua, російських соціальних мереж "Одноклассники" і "Вконтакте", пошукача Yandex і супутніх сервісів.