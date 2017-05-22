Совбез ООН проведет экстренную встречу из-за запуска ракеты КНДР

Совет безопасности ООН проведет совещание во вторник, 23 мая, в ходе которого будут обсуждаться последние ракетные испытания КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча пройдет за закрытыми дверями. Ее инициаторами выступили США, Япония и Южная Корея.

Северная Корея в воскресенье, 21 мая, провела очередное испытание баллистической ракеты. Это уже второе испытание за неделю. 15 мая в КНДР заявили об успешном запуске ракеты, способной нести ядерный заряд.

В связи с этим США отправили уже второй авианосец к берегам Корейского полуострова.