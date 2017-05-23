Украинцы не пострадали от взрыва в Манчестере
По имеющимся данным украинцев нет среди пострадавших в теракте в Манчестере, который произошел во время концерта 22 мая.
Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.
"По состоянию на 07:20 (по местному времени) информация о наличии украинцев, пострадавших в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта", – сообщает дипломатическое ведомство в Twitter.
Станом на 07.20 інформ. про наявність українців, постражд. у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідув. теракту— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) May 23, 2017
В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил: "Шокирован вестью о теракте в Манчестере. Строго осуждаю любые акты терроризма".
"Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших", – добавил он.
"Украина вместе с Великобританией в эти трагические времена", – заверил украинский лидер.
Deeply shocked by news from Manchester Arena. Our condolences to the victims of the attack. Praying for swift recovery of those wounded— Петро Порошенко (@poroshenko) May 23, 2017
Как известно, вечером 22 мая на Manchester Arena, самом большом крытом стадионе в Европе, произошел взрыв после концерта Арианы Гранде. 22 человека умерли и по меньшей мере 59 человек получили ранения.
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