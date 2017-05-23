Украинцы не пострадали от взрыва в Манчестере

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Вторник, 23 мая 2017, 09:55

По имеющимся данным украинцев нет среди пострадавших в теракте в Манчестере, который произошел во время концерта 22 мая.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.  

"По состоянию на 07:20 (по местному времени) информация о наличии украинцев, пострадавших в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта", – сообщает дипломатическое ведомство в Twitter.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил: "Шокирован вестью о теракте в Манчестере. Строго осуждаю любые акты терроризма".

"Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших", – добавил он.

"Украина вместе с Великобританией в эти трагические времена", – заверил украинский лидер.

Как известно, вечером 22 мая на Manchester Arena, самом большом крытом стадионе в Европе, произошел взрыв после концерта Арианы Гранде. 22 человека умерли и по меньшей мере 59 человек получили ранения.

Темы: Великобритания терроризм
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