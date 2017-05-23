Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Манчестере в концертном зале произошел взрыв, есть жертвы - СМИ

Вторник, 23 мая 2017, 02:39

Полиция Манчестера подтверждает, что во время концерта  Арианы Гранде в зале Manchester Arena произошел инцидент, в результате которого погибли люди.

Об этом сообщает The Guardian

Полиция не называет количество погибших и раненых и не подтверждает сообщения очевидцев о взрыве, но призывает местных жителей держаться подальше от концертного зала Manchester Arena.

При этом, очевидцы сообщили изданию, что зал содрогнулся от громкого взрыва, который было слышно снаружи, и все посетители начали кричать, пытаясь выбраться наружу.

Одна из посетителей концерта рассказала, что после того, как она вышла из зала,  то увидела, что полиция окружила район, а также железнодорожную станцию Manchester Victoria.

"Люди, крича и плача, сообщают, что там была бомба, а еще что там стреляют", - сообщила она.

Жители дома, который находится напротив зала Manchester Arena также подтвердили, что слышали громкий взрыв.

Manchester Arena, самый большой крытый стадион в Европе, был открыт в 1995 году и вмещает 21 тысячу человек.

Темы: взрывВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
взрыв
В Одессе прогремели мощные взрывы – СМИ
В Сумах прогремели взрывы, работает ПВО
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 100 "прилетов"
Последние новости
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
Все новости...
Реклама: