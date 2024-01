В Манчестере в концертном зале произошел взрыв, есть жертвы - СМИ

Полиция Манчестера подтверждает, что во время концерта Арианы Гранде в зале Manchester Arena произошел инцидент, в результате которого погибли люди.

Об этом сообщает The Guardian

Полиция не называет количество погибших и раненых и не подтверждает сообщения очевидцев о взрыве, но призывает местных жителей держаться подальше от концертного зала Manchester Arena.

При этом, очевидцы сообщили изданию, что зал содрогнулся от громкого взрыва, который было слышно снаружи, и все посетители начали кричать, пытаясь выбраться наружу.

Одна из посетителей концерта рассказала, что после того, как она вышла из зала, то увидела, что полиция окружила район, а также железнодорожную станцию Manchester Victoria.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE