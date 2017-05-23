Число погибших от взрыва в Манчестере возросло до 22 человек
22 человека умерли от взрыва, который произошел в конце концерта певицы Арианы Гранде в английском Манчестере в понедельник.
Об этом сообщил представитель полиции на брифинге, передает BBC.
В полиции подтвердили, что среди погибших были дети.
По меньшей мере, 59 человек получили ранени.
Сейчас правоохранители склоняются к версии, что атаку осуществил один человек, который пронес на концерт самодельное взрывное устройство и детонировал его. Злоумышленник умер на арене.
Впрочем, полиция изучает, действительно ли он действовал в одиночку.
Eyewitness accounts reveal horror of Manchester Arena explosion following Ariana Grande concerthttps://t.co/kT7I7EUmwB pic.twitter.com/UNIXtx4EYn— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 23, 2017
Констебль не подтвердил, что злоумышленник был гражданином Великобритании.
Не пострадали ли от взрыва украинцы, еще выясняется.
Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 23, 2017
Поліція #Манчестер поки що не оприлюднює дані про загиблих і постраждалих під час теракту.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 23, 2017
Как известно, вечером 22 мая на Manchester Arena, самом большом крытом стадионе в Европе, произошел взрыв после концерта Арианы Гранде. Сперва сообщалось о по меньшей мере 19 погибших и 50 пострадавших.
Flags lowered to half mast in Downing St: pic.twitter.com/F2UTbgRmEZ— Chris Mason (@ChrisMasonBBC) May 23, 2017
Сама Ариана Гранде написала, что она "сломана" этим событием.
broken.— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017
from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.
Алена Рощенко, УП