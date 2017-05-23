Порошенко подпишет языковые квоты на телевидении

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Вторник, 23 мая 2017, 14:54

Президент Петр Порошенко заявил, что подпишет законопроект о введении квот на украинском телевидении для украинского языка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка. В некоторых – на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?! Призвал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации – не услышали. Что же, все урегулирует закон", - написал он.

"Учли положительный опыт радио. Гарантировали права неукраиноязычных. На уровне областных и местных каналов с русским и другими языками зафиксировано 40% эфира. Позаботились и о крымскотатарской. Следовательно, украинскому языку на украинском ТВ - быть! PS: все поняли, что закон подпишу?", - добавил Порошенко.

Как известно, во вторник Верховная Рада внесла изменения в Закон о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации №5313.

Украинская правда

Темы: Порошенко телевидение язык
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