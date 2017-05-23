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Порошенко підпише мовні квоти на телебаченні

Вівторок, 23 травня 2017, 14:54

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише законопроект про введення квот на українському телебаченні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови. У декого - на рівні 15%! Панове, ви назву країни забули?!

Закликав індустрію вирішити цю проблему в порядку самоорганізації - не почули. Що ж, все врегулює закон", - написав він.

"Врахували позитивний досвід радіо. Гарантували права неукраїномовних. На рівні обласних та місцевих каналів за російською та іншими мовами зафіксовано 40% ефіру. Подбали і про кримськотатарську. Отже, українській мові на українському ТБ - бути! PS: Чи всі зрозуміли, що закон підпишу?", - додав Порошенко.

Як відомо, у вівторок Верховна Рада внесла зміни до Закону щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації №5313.

Українська правда

Теми: Порошенкотелебаченнямова
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