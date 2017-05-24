ГПУ ведет расследование против первого замдиректора НАБУ – СМИ

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Среда, 24 мая 2017, 10:39

Генпрокуратура ведет расследование против первого замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углавы о подозрении в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии.

Об этом сообщают 24 мая "Українські новини", ссылаясь на решение суда.

Согласно ему, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 24 марта 2017 года по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, их использование и злоупотребление служебным положением должностными лицами правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия.

Следователь указывает, что 25 апреля 2015 года приказом директора НАБУ на должность его первого заместителя был назначен Углава.

"Согласно полученным данным, в момент назначения на должность первого заместителя директора НАБУ, он не утратил гражданства Грузии, состоял на учете Службы гражданства и миграции Грузии и фактически имел гражданство указанного государства до июня 2016 года", – сказано в судебном решении в части обоснования ходатайства ГПУ.

Следствие подчеркивает, что закон "О государственной службе" прямо лишает права на государственную службу лиц, имеющих гражданство другого государства.

"Таким образом, Углава, при приеме на государственную службу в НАБУ, внес в официальные документы заведомо ложные сведения об отсутствии у него гражданства другого государства, что предоставило ему возможность в дальнейшем занять пост первого заместителя директора НАБУ", – считает следствие.

Также Генпрокуратура считает, что должностные лица бюро, осуществлявшие проверку кандидата на службе и осведомленные о его принадлежности к гражданству Грузии, умышленно использовали свое служебное положение вопреки интересам службы и нанесли существенный вред охраняемым законом интересам государства.

Кроме того, указано, что ГПУ расследует возможное уклонение от уплаты налогов Углавы.

В частности, установлено, что он в 2016 году реализовал свои корпоративные права в грузинском ООО "Транспортир" (LLC Transportir), за что получил прибыль в размере 3 380 705 гривен, но не уплатил в государственный бюджет Украины денежные средства в сумме 608 526,9 гривен (18%), чем нарушил требования Налогового кодекса.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и предоставил следствию доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну, находящимся во владении компетентных органов Грузии, в частности к документам об утрате Углавой грузинского гражданства, а также к документам, содержащим всю информацию о компании "Транспортир" (LLC Transportir).

Решение суда обжалованию не подлежит.

Темы: Генпрокуратура НАБУ
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