Генпрокурор заявил, что получил компромат на еще одного нардепа

Генпрокуратура получила от задержанных по делу о коррупции в энергетике показания против одного из нынешних нардепов.

Об этом во время отчета в Верховной Раде сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Так, генпрокурор заявил, что уже отвечают в суде 32 экс-чиновника времен Януковича и руководители фиктивных предприятий, их обслуживали.

В частности, на скамье подсудимых сейчас в судах находятся заместитель руководителя НБУ тех времен, начальник департамента компании СЕПЕК, экс-председатель Киевской ОГА.

Уже осуждены 16 человек, среди них начальник налоговой милиции Украины Головач, экс-заместитель министра экономичная развития Сухомлин, заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз" Кацуба и другие. Луценко сообщил, что задержанные заключили сделку со следствием и уже дали показания в том числе против одного из народных депутатов.

"Показы этих и других осужденных вывели ГПУ на руководство энергетического сектора тех времен, в том числе и тех достойных, которые сейчас имеют мандат народного депутата", - сказал Луценко.

При этом он не назвал фамилии народного избранника.

По словам Луценко, во время этого следствия государству возмещено 360 млн гривен.

Как известно, экс-заместитель министра Александр Сухомлин был арестован в июне 2016-го с залогом 100 млн грн. Он был фигурантом дела Курченко. Сухомлина подозревали в нанесении ущерба государству на сумму около 4 миллиардов гривен.

Народный депутат Сергей Лещенко заявляет, что у ГПУ было готово представление на депутата Юрия Бойко за содействие в реализации "схемы Курченко", когда тот работал в правительстве. Это представление, по словам Лещенко, уже год лежит у Луценко.

В ГПУ заявляют, что следователи не составляли сообщение о подозрении за содействие в реализации "схемы Курченко" в отношении депутата Юрия Бойко.

Татьяна Кусок, УП