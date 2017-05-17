Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПУ настаивают, что сообщение о подозрении Бойку не составлялось

Среда, 17 мая 2017, 02:24

В генпрокуратуре утверждают, что за содействие в реализации "схемы Курченко" в отношении депутата Юрия Бойко следователи не составляли сообщение о подозрении.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в facebook, опубликовав докладную записку, в которой указано, что состоянием на 14 сентября 2016 сообщение о подозрении Бойко не составлялось и меры предосторожности не избирались.

Ранее депутат Сергей Лещенко заявил, что в ГПУ было готово представление на депутата Юрия Бойко за содействие в реализации "схемы Курченко", когда тот работал в правительстве.

По его словам, документ был написан еще в июле 2015 года старшим прокурором Адрианом Лупу, который разоблачил Бойка как "участника преступной организации Сергея Курченко".

Нардеп сообщил, что тогда генпрокурор Виктор Шокин заблокировал документ. Лещенко добавил, что в день назначения Юрия Луценка генпрокурором, документ был направлен по почте на его имя.

Он также опубликовал часть текста этого представления.

Темы: БойкоГенпрокуратураКурченкоЛещенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Бойко
"Двойные стандариты": почему Зеленский лишил Богуслаева звания героя, а Бойко – нет
Какие петиции игнорирует Зеленский и почему Шмыгаль не решил проблему Бойко-героя?
У Бойко таки могут забрать звание Герой Украины: Кабмин подготовил законопроект
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: