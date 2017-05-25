Еще один задержанный фискал вышел под залог в 1 млн грн

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Четверг, 25 мая 2017, 04:06

Печерский районный суд Киева избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченку меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Кравченко должен внести деньги в течение 5 дней. Если залог не будет внесен, прокуратура может обратиться в суд для изменения меры пресечения.

Если Кравченко нарушит процессуальные обязательства на время следствия, то должен будет заплатить сумму залога.

Ранее вечером, 24 мая, суд решил освободить экс-начальника Главного управления Миндоходов в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн гривен, а также бывшего главу налоговой в Полтавской области Владимира Задорожного под залог в 12 млн грн.

Как известно, в среду 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.

Темы: налоги коррупция суд
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