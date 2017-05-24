Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикоррупционная операция: Экс-главу ГНС Полтавщины отпустили под залог

Среда, 24 мая 2017, 22:23

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему главе налоговой в Полтавской области Владимиру Задорожному.

Как сообщает 24 канал, суд постановил надеть на Задорожного электронный браслет с возможностью внесения залога в размере 12 млн гривен.

Утром 24 мая его задержали в рамках масштабных обысков и задержаний бывших руководителей налоговых по всей Украине.

Ранее вечером среды стало известно об избрании меры пресечения экс-начальнику Главного управления Миндоходов в Луганской области Александру Антипову.

Суд решил освободить Антипова и надеть на него электронный браслет на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 15 млн гривен.

Как известно, в среду 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: налогикоррупцияПолтава
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
налоги
Экономические новости 30 июня: Рада возвращает довоенные налоги
МВФ согласился предоставить дополнительное время на отмену в Украине 2% "упрощенки"
ВР приняла закон об электронной акцизной марки и перенесла дату введения на два года
Последние новости
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
Все новости...
Реклама: