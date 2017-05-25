"Укрзализныця" не планирует прекращать поезда в Россию
ПАТ "Укрзализныця" не планирует прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.
В этом заверили "Украинскую правду" в пресс-центре "Укрзализныци".
Там заявили, что информация российского "Коммерсанта" о прекращении пассажирских перевозок с 1 июля "не соответствует действительности".
"Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею", – заявили в пресс-центре "Укрзализныци"
"На данный момент билеты на поезда в Россию продаются", – добавил собеседник.
"Украинская правда" пытается получить комментарий в Министерстве инфраструктуры.
Как известно, издание "Коммерсант" утверждало, что Украина с 1 июля запретит пассажирские перевозки железной дорогой из-за того, что российская железная дорога продолжает отправлять поезда на оккупированную часть Донбасса.
Украинские собеседники "Ъ" утверждали, что такое решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Верховной Рады Андрей Парубий..
Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны – одновременно с запретом российских соцсетей и других ресурсов, компаний и лиц.
ОАО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество РЖД) с 14 декабря 2014 года на год отменило свои поезда в Украину и еще нескольких стран СНГ из-за "низкой рентабельности" – и так и не возобновило железнодорожное сообщение.
А с 25 октября 2015 года было прекращено и авиасообщение между Украиной и Россией.
Алена Рощенко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.