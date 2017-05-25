В штабе АТО подтвердили новые позиции на Светлодарской дуге

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Четверг, 25 мая 2017, 14:20

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник подтвердил, что украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге.

Об этом он сказал на брифинге 25 мая, отвечая на вопросы журналистов.

"Согласно Минских договоренностей Вооруженные силы Украины, а также другие военные формирования, вовлеченные в АТО, строго соблюдают режим прекращения огня и придерживаются выполнения мирного плана президента", – подчеркнул прежде всего Мотузяник.

"Вместе с тем, как неоднократно было сказано, мы оставляем за собой право отвечать на враждебные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Речь идет о непосредственных атаках на наши опорные пункты, об обстреле из тяжелого вооружения в случае, когда мы можем идентифицировать огневую точку противника и мы будем знать, что она находится за пределами населенного пункта и мы сможем вести туда огонь", – пояснил спикер АТО.

Однако, по словам полковника, ситуация на линии разграничения может быть довольно динамичной.

"Если подразделения вступают в бой с противником, возможна контратака, определенные территории могут переходить из рук в руки, и это абсолютно понятное дело для людей, разбирающихся в этом деле. Хочу отметить, что речь идет о Светлодарской дуге", – сказал Мотузяник.

Он напомнил, что согласно Минским договоренностям, эту территорию должна контролировать украинская сторона.

Напомним, что 23 мая появилось сообщение, что в районе Светлодарской дуги в зоне проведения антитеррористической операции украинские военные продвинулись вперед почти на километр.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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