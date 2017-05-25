Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У штабі АТО підтвердили нові позиції на Світлодарській дузі

Четвер, 25 травня 2017, 14:20

Речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник підтвердив, що українські військові зайняли нові позиції на Світлодарській дузі.

Про це він сказав на брифінгу 25 травня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Відповідно до Мінських домовленностей Збройні сили України а також інші військові формування, залучені до АТО, суворо дотримуються режиму припинення вогню і виконання мирного плану президента", – наголосив передусім Мотузяник.

"Разом з тим, як неодноразово було сказано, ми залишаємо за собою право відповідати на ворожі обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Йдеться про безпосередні атаки на наші опорні пункти, про обстріл з важкого озброєння у разі, коли ми можемо ідентифікувати вогневу точку противника і ми знатимемо, що вона перебуватиме поза межами населеного пункту і ми зможемо вести туди вогонь" – пояснив речник АТО.

Водночас, за словами полковника, ситуація на лінії розмежування може бути доволі динамічною.

"Якщо підрозділи вступають в бій з противником, можлива контратака, певні території можуть переходити із рук в руки, і це абсолютно зрозуміла річ для людей, які знаються на цій справі. Хочу зазначити, що мова йде про Світлодарську дугу", – сказав Мотузяник.

Він нагадав, що згідно з Мінськими домовленостями, цю територію має контролювати українська сторона.

Нагадаємо, що 23 травня з'явилося повідомлення, що в районі Світлодарської дуги в зоні проведення антитерористичної операції українські військові просунулись вперед майже на кілометр.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
Усі новини...
Реклама: