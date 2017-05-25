Экс-налоговика из Одесской посадили на 2 месяца

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца экс-начальнику государственной налоговой инспекции в Приморском районе Одессы Ольге Фроловой.



Такое решение принял суд на заседании в четверг, удовлетворив соответствующее ходатайство Главной военной прокуратуры, передает "Интерфакс-Украина".



Суд предусмотрел возможно внесение залога в почти 3 млн грн.



Фролова после завершения заседания суда от комментариев журналистам отказалась.



Как известно, 24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.



Полиция заявила, что собрала доказательства, налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95,921 млрд гривен.



23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.



В свою очередь суд отпустил под залог бывших руководителей налоговой - экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова, экс-главы Полтавской ДПС Задорожного, и отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуну.



В то же время экс-глава Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергей Шинкаренко оказался не готов к залога в 100 млн грн и получил 2 месяца ареста.



Также суд отпустил из-под стражи бывшего заместителя начальника харьковского облуправления Министерства доходов и сборов Татьяну Маслову под залог в 1 миллион гривен.