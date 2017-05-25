Экс-налоговика из Одесской посадили на 2 месяца

527 просмотров
0
Четверг, 25 мая 2017, 18:09

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца экс-начальнику государственной налоговой инспекции в Приморском районе Одессы Ольге Фроловой.

Такое решение принял суд на заседании в четверг, удовлетворив соответствующее ходатайство Главной военной прокуратуры, передает "Интерфакс-Украина".

Суд предусмотрел возможно внесение залога в почти 3 млн грн.

Фролова после завершения заседания суда от комментариев журналистам отказалась.

Как известно, 24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

В свою очередь суд отпустил под залог бывших руководителей налоговой - экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова, экс-главы Полтавской ДПС Задорожного, и отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуну.

В то же время экс-глава Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергей Шинкаренко оказался не готов к залога в 100 млн грн и получил 2 месяца ареста.

Также суд отпустил из-под стражи бывшего заместителя начальника харьковского облуправления Министерства доходов и сборов Татьяну Маслову под залог в 1 миллион гривен.

Темы: Одесса полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одессе прошел мегамарш в вышиванках 21 мая 2017, 02:56
9 мая в Одессе: Количество задержанных возросло до 20 9 мая 2017, 13:45
9 мая в Одессе: Четверо задержанных за символику советских времен 9 мая 2017, 13:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Экс-чиновница Миндоходов избежала ареста за миллион гривен залога
Матиос: Вертолеты еще прилетят за теми, кто их не ждет
Кабмин не рассматривает прекращение железнодорожного сообщения с РФ - Омелян
Аваков хочет обсудить с Луценко суды, которые освобождают налоговиков
Все новости
"Национальная фильма"

Как украинцы снимали кинооперы в Америке

Внутренние правила Facebook

Порно, насилие, терроризм...