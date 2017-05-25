Екс-податківця з Одещини ув'язнили на 2 місяці

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Четвер, 25 травня 2017, 18:09

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці екс-начальнику державної податкової інспекції в Приморському районі Одеси Ользі Фроловій.

Таке рішення прийняв суд на засіданні в четвер, задовольнивши відповідне клопотання Головної військової прокуратури, передає "Інтерфакс-Україна".

Суд передбачив можливе внесення застави у майже 3 млн грн.

Фролова після завершення засідання суду від коментарів журналістам відмовилася.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

В свою чергу суд відпустив під заставу колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова, екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного, та відпустив з-під варти під особисте зобов'язання екс-главу Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.

У той же час екс-глава Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області Сергій Шинкаренко виявився не готовим до застави в 100 млн грн і отримав 2 місяці арешту.

Також суд відпустив з-під варти колишнього заступника начальника харківського облуправління Міністерства доходів і зборів Тетяну Маслову під заставу в 1 мільйон гривень.

Теми: Одеса поліція
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