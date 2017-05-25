Суд відпустив ще одного податківця-корупціонера

Суд відпустили з-під варти під особисте зобов'язання затриманого за підозрою в корупції екс-голову Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення винесла суддя Печерського районного суду Києва і постановила відпустити підозрюваного в залі суду.

Тепер відпущений повинен з'являтися до слідчого за його вимогою, а також здати закордонний паспорт.

Сторона звинувачення просила для Циркуна арешт на 2 місяці з альтернативою у вигляді внесення застави в 31 мільйон гривень.

Костянтин Циркун

Як повідомлялося, раніше суд відпустив під заставу ще двох колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова та екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного.

Вранці 24 травня усіх трьох фіскалів затримали в рамках масштабних обшуків та затримань колишніх очільників податкових по всій Україні.