Армии передадут 60 истребителей

Воздушные силы ВСУ в этом году получат около 60 отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-29, Су-27, штурмовиков Су-25, бомбардировщиков Су-24, а также учебно-боевых самолетов Л-39.

Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

"В этом году Воздушные силы получат из государственных предприятий около 60 отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-29, Су-27, штурмовиков Су-25, бомбардировщиков Су-24, а также учебно-боевых самолетов Л-39", - сказала она.

Гаврилюк отметила, что воздушные силы ВСУ продолжают наращивать свои боевые способности. Так, в этом году среди приоритетных целей командования Воздушных сил восстановления инфраструктуры, просмотр мест дислокации воинских частей с учетом современной среды, осуществление постепенного перехода органов управления Воздушных сил на J-структуру, которая принята в странах-членах НАТО.

"За это время общий налет авиации Воздушных сил ВСУ составляет более 6,6 тыс. xасов, армейской авиации Сухопутных войск - около 4 тыс. xасов", - добавила Гаврилюк. Также, по ее словам, в Воздушных силах увеличено количество боевых авиационных стрельб на общевойсковых полигонах, к подготовке инструкторского состава учебных центров привлечено иностранных специалистов.

"Государственные оборонные предприятия получили возможностей модернизировать почти всю номенклатуру авиационной техники, находящейся на вооружении ВСУ. Благодаря модернизации боевые возможностей летательных аппаратов повышаются в среднем на 50%. В частности увеличивается дальность обнаружения воздушных и наземных целей и обеспечивается высокая вероятность поражения, повышается безопасность полетов, надежность, живучесть и другие характеристики боевых машин ", - отметила Гаврилюк.