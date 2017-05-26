Армії передадуть 60 полагоджених винищувачів

Повітряні сили ЗСУ цьогоріч отримають близько 60 відремонтованих та модернізованих винищувачів Міг-29, Су-27, штурмовиків Су-25, бомбардувальників Су-24, а також навчально-бойових літаків Л-39.

Про це повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк на брифінгу в Києві, передає УНІАН.

"Цього року Повітряні сили отримають з державних підприємств близько 60 відремонтованих та модернізованих винищувачів Міг-29, Су-27, штурмовиків Су-25, бомбардувальників Су-24, а також навчально-бойових літаків Л-39", - сказала вона.

Гаврилюк зазначила, що повітряні сили ЗСУ продовжують нарощувати свої бойові спроможності. Так, цього року серед пріоритетних цілей командування Повітряних сил є відновлення інфраструктури, перегляд місць дислокації військових частин з урахуванням сучасного безпекового середовища, здійснення поступового переходу органів управління Повітряних сил на J-структуру, яка прийнята в країнах-членах НАТО.

"За цей час загальний наліт авіації Повітряних сил ЗСУ складає понад 6,6 тис. годин, армійської авіації Сухопутних військ – близько 4 тис. годин", - додала Гаврилюк. Також, за її словами, у Повітряних силах збільшена кількість бойових авіаційних стрільб на загальновійськових полігонах, до підготовки інструкторського складу навчальних центрів залучено іноземних фахівців.

"Державні оборонні підприємства набули спроможностей модернізувати майже всю номенклатуру авіаційної техніки, яка перебуває на озброєнні ЗСУ. Завдяки модернізації бойові спроможності літальних апаратів підвищуються у середньому на 50%. Зокрема збільшується дальність виявлення повітряних і наземних цілей і забезпечується висока ймовірність ураження, підвищується безпека польотів, надійність, живучість та інші характеристики бойових машин", - зауважила Гаврилюк.