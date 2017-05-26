Балчун рассказал о своем шоке, "смотрящих" и "хозяевах"

Глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун в Украине столкнулся с непривычным для него укладом и с понятиями "смотрящие" за бизнесом и "хозяева".

Говоря о первых днях работы в УЗ в интервью Лига.net, поляк сказал:

"То, что я увидел, повлекло когнитивный шок. Если сравнивать с работой подобных компаний в Польше и странах Западной Европы, здесь система работает на 100% иначе: другая корпоративная культура, ментальность, традиция и совершенно другое правовое устройство. Для иностранца, попавшего в такую действительность, это чрезвычайно сложно".

"Через несколько недель после начала работы я понял, что общественное мнение на моей стороне и болеет за мои результаты. С другой стороны, многие хозяйственные круги внутри и за пределами УЗ выступили против", – добавил Балчун.

Примерно через два месяца работы он начал понимать, как функционирует система: "Этим людям важно было защитить собственные интересы... Мы столкнулись с очень сложной ситуацией даже в самых, казалось бы, прозаических и простых вопросах".

По словам Балчуна, в ведомстве говорили, что назначение рокера на должность ошибка, и что его "скоро не будет" там – и потому сложно было осуществлять изменения.

Балчун отметил, что без большинства в правлении невозможно брать ответственность, а в правление взяли двух экспертов, предложенных им, – Марека Залесного и Иренеуша Василевски.

"Поскольку я предложил в правление двух своих экспертов, кто-то решил, что нужно добавить в правление людей, чтобы не потерять контроль над УЗ. В какой-то момент состав правления увеличили до 9 членов. Благодаря поддержке премьер-министра нам все-таки удалось сохранить правление в составе 7 членов. Но все равно люди, которые приняты по моей рекомендации, – это только два члена правления", – сказал чиновник.

"После попытки расширить состав правления была попытка еще одного удара по нам. Ее цель – ограничить наши возможности по найму директоров и начальников. Таким образом, с одной стороны у нас спрашивали, где реформы, а с другой – пытались ограничить возможности принимать решения. Такая ситуация продолжалась до декабря 2016 года", – заявил Балчун.

Тогда было согласование на уровне наблюдательного совета. "Мы получили возможность действовать в соответствии с уставом. С этого момента мы начали принимать такие решения, которые были довольно эффективными". – рассказал он.

На вопрос, навязывали ли ему людей в правление или на топ-должности в УЗ, Балчун ответил дипломатично: "Если бы мне позволили сделать корректировку в составе правления, я бы это сделал".

"Когда я сюда приехал, я столкнулся с двумя понятиями, которые до конца еще не изучил. Смотрящие – это первое, и второе – это когда говорят, что в Украине у всех есть свои хозяева. Для меня это странная ситуация", – заявил поляк.

"Когда я вижу, что заключения одного из топ-директоров фирмы не до конца соответствуют интересам фирмы. То есть он до определенного времени работал хорошо, на пользу УЗ, но когда решения нарушают интересы кого-то третьего - он оказывается не на стороне УЗ. Такой подход шокирует", – сказал Балчун.

"В Польше, особенно в крупных госкомпаниях, также существуют разного рода неформальные связи. Но все же редко бывает, чтобы человек открыто выступал против интересов фирмы, в которой он работает. Потому что он осознает, что за это ему угрожает уголовная ответственность. В этом заключается принципиальная разница между двумя системами", – заявил он.

Балчун сказал, что не встречался с Владиславом Лебедем, Станиславом Лесниковым и Сергеем Шутом, не слышал об Андрее Алеше, которых СМИ называли "смотрящими" за УЗ.

Он признался, что в его кабинете висит картинка из интернета о коррупционных связях в УЗ: "Я не могу до конца идентифицировать роль указанных там господ и способ их влияния на фирму. Я могу только заботиться о том, чтобы все процедуры, связанные с закупкой товаров, заказами, проводились максимально прозрачно и объективно".

"У нас в компании проводят проверки СБУ, у нас есть департамент безопасности, работает КРУ, у нас постоянный контакт с прокуратурой, НАБУ. Это их компетенция. Я уже говорил, что я не буду прокурором", – заявил Балчун.

Алена Рощенко, УП