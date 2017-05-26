Балчун розповів про свій шок, "смотрящих" і "господарів"

Голова ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун в Україні стикнувся з незвичним для нього укладом і з поняттями "смотрящих" за бізнесом і "господарів".

Говорячи про перші дні роботи в УЗ в інтерв'ю Ліга.net, поляк сказав:

"Те, що я побачив, спричинило когнітивний шок. Якщо порівнювати з роботою подібних компаній у Польщі й країнах Західної Європи, тут система працює на 100% інакше: інша корпоративна культура, ментальність, традиція й зовсім інший правовий устрій. Для іноземця, який потрапив у таку дійсність, це надзвичайно складно".

"За кілька тижнів після початку роботи я зрозумів, що громадська думка на моєму боці й уболіває за мої результати. З іншого боку, багато господарських кіл усередині й за межами УЗ виступили проти", – додав Балчун.

Приблизно за два місяці роботи він почав розуміти, як функціонує система: "Цим людям важливо було захистити власні інтереси... Ми зіткнулися з дуже складною ситуацією навіть у самих, здавалося б, прозаїчних і простих питаннях".

За словами Балчуна, у відомстві говорили, що призначення рокера на посаду помилка, і що його "скоро не буде" там – і тому складно було здійснювати зміни.

Балчун зазначив, що без більшості в правлінні неможливо брати відповідальність, а в правління взяли двох експертів, запропонованих ним, – Марека Залісного й Іренеуша Василевськи.

"Оскільки я запропонував у правління двох свої експертів, хтось вирішив, що потрібно додати в правління людей, щоб не втратити контроль над УЗ. У якийсь момент склад правління збільшили до 9 членів. Завдяки підтримці прем'єр-міністра нам все ж вдалося зберегти правління у складі 7 членів. Але однаково люди, які прийняті за моєю рекомендацією, – це лише два члени правління", – сказав чиновник.

"Після спроби розширити склад правління була спроба ще одного удару по нас. Її мета – обмежити наші можливості з наймання директорів і начальників. Таким чином, з одного боку в нас запитували, де реформи, а з іншого – намагалися обмежити можливості приймати рішення. Така ситуація тривала до грудня 2016 року", – заявив Балчун.

Тоді було узгодження на рівні наглядової ради. "Ми отримали можливість діяти відповідно до статуту. Із цього моменту ми почали приймати такі рішення, які були досить ефективними", – розповів він.

На запитання, чи нав'язували йому людей у правління чи на топ-посади в УЗ, Балчун відповів дипломатично: "Якби мені дозволили зробити корективи у складі правління, я б це зробив".

"Коли я сюди приїхав, я зіткнувся з двома поняттями, які до кінця ще не вивчив. "Смотрящі" – це перше, і друге – це коли говорять, що в Україні в усіх є свої господарі. Для мене це дивна ситуація", – заявив поляк.

"Коли я бачу, що рішення одного з топ-директорів фірми не до кінця відповідають інтересам фірми – тобто він до певного часу працював добре, на користь УЗ, але коли рішення порушують інтереси когось третього, він виявляється не на стороні УЗ – такий підхід шокує", – сказав Балчун.

"У Польщі, особливо у великих держкомпаніях, також існують різного роду неформальні зв'язки. Але все-таки рідко буває, щоб людина відкрито виступала проти інтересів фірми, у якій вона працює. Бо усвідомлює, що за це їй загрожує кримінальна відповідальність. У цьому полягає принципова різниця між двома системами", – заявив він.

Балчун сказав, що не зустрічався із Владиславом Лебедем, Станіславом Лесніковим і Сергієм Шутом, не чув про Андрія Альошу, яких ЗМІ називали "смотрящими" за УЗ.

Він зізнався, що в його кабінеті висить картинка з інтернету про корупційні зв'язки в УЗ: "Я не можу до кінця ідентифікувати роль зазначених там панів і спосіб їхнього впливу на фірму. Я можу лише дбати про те, щоб усі процедури, пов'язані із закупівлею товарів, замовленнями, проводилися максимально прозоро й об'єктивно".

"У нас у компанії проводять перевірки СБУ, у нас є департамент безпеки, працює КРУ, у нас постійний контакт із прокуратурою, НАБУ. Це їхня компетенція. Я вже говорив, що я не буду прокурором", – заявив Балчун.

Він також вважає, що коли в наглядову раду "Укрзалізниці" увійдуть незалежні члени з міжнародних кіл, "елемент політичного впливу на УЗ буде меншим, хоча він, звісно, повністю не зникне".

Олена Рощенко, УП