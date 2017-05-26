В субботу синоптики ждут в Украине дождей, а в воскресенье – солнца

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Пятница, 26 мая 2017, 18:11

В субботу, 27 мая, в большинстве областей Украины прогнозируют дожди, но уже в воскресенье, 28 мая, станет ясно.

Таков прогноз Украинского гидрометцентра по состоянию на вечер пятницы.

В субботу на юге и юго-востоке ожидаются грозы, без осадков днем – только на Волыни и в Ровенской области. Температура будет колебаться от 19 до 22 градусов, лишь в Закарпатской и Запорожской областях немного теплее.

Погода 27 мая
Погода 27 мая

В воскресенье погода улучшится по всей территории Украины.

Погода 28 мая
Погода 28 мая

В понедельник, 29 мая, станет еще и теплее.

Прогноз на 29 мая
Прогноз на 29 мая

На вторник, по прогнозам, идет еще большее потепление, а на севере возможны грозы.

Прогноз погоды на 30 мая
Прогноз погоды на 30 мая

В Киеве без дождя обещают воскресенье, понедельник и среду, а в субботу и вторник на данный момент ожидают дождей.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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