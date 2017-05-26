В субботу синоптики ждут в Украине дождей, а в воскресенье – солнца
В субботу, 27 мая, в большинстве областей Украины прогнозируют дожди, но уже в воскресенье, 28 мая, станет ясно.
Таков прогноз Украинского гидрометцентра по состоянию на вечер пятницы.
В субботу на юге и юго-востоке ожидаются грозы, без осадков днем – только на Волыни и в Ровенской области. Температура будет колебаться от 19 до 22 градусов, лишь в Закарпатской и Запорожской областях немного теплее.
В воскресенье погода улучшится по всей территории Украины.
В понедельник, 29 мая, станет еще и теплее.
На вторник, по прогнозам, идет еще большее потепление, а на севере возможны грозы.
В Киеве без дождя обещают воскресенье, понедельник и среду, а в субботу и вторник на данный момент ожидают дождей.
Алена Рощенко, УП
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