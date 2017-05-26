У суботу синоптики чекають в Україні дощів, а в неділю – сонця
П'ятниця, 26 травня 2017, 18:11
У суботу, 27 травня, у більшості областей України прогнозують дощі, але вже в неділю, 28 травня, стане ясно.
Такий прогноз Українського гідрометцентру станом на вечір п’ятниці.
У суботу на півдні та південному сході очікуються грози, без опадів удень – лише на Волині та Рівненщині. Температура коливатиметься від 19 до 22 градусів, лише у Закарпатській та Запорізькій областях трохи тепліше.
В неділю погода покращиться на всій території України.
У понеділок, 29 травня, стане ще й тепліше.
На вівторок, за прогнозами, йде ще більше потепління, а на півночі можливі грози.
У Києві без дощу обіцяють неділю, понеділок та середу, а в суботу й вівторок на разі очікують дощів.
Олена Рощенко, УП