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У суботу синоптики чекають в Україні дощів, а в неділю – сонця

П'ятниця, 26 травня 2017, 18:11

У суботу, 27 травня, у більшості областей України прогнозують дощі, але вже в неділю, 28 травня, стане ясно.

Такий прогноз Українського гідрометцентру станом на вечір п’ятниці.

У суботу на півдні та південному сході очікуються грози, без опадів удень – лише на Волині та Рівненщині. Температура коливатиметься від 19 до 22 градусів, лише у Закарпатській та Запорізькій областях трохи тепліше.

Погода 27 травня
Погода 27 травня

В неділю погода покращиться на всій території України.

Погода 28 травня
Погода 28 травня

У понеділок, 29 травня, стане ще й тепліше.

Прогноз на 29 травня
Прогноз на 29 травня

На вівторок, за прогнозами, йде ще більше потепління, а на півночі можливі грози.

Прогноз погоди на 30 травня
Прогноз погоди на 30 травня

У Києві без дощу обіцяють неділю, понеділок та середу, а в суботу й вівторок на разі очікують дощів.

Погода у Києві
Погода у Києві

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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