ГПСУ: Все контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме

По состоянию на утро 27 мая все КПВВ в зоне проведения АТО на линии разграничения работают в штатном режиме.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, в контрольных пунктах въезда-выезда утром в субботу на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/180; "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 50/30.

Пассажиро-транспортный поток фиксировался на уровне предыдущих суток.

Как известно, 24 мая контрольный пункт въезда/выезда в Донецкой области "Марьинка" возобновил работу после обстрела боевиками ОРДО.

КПВВ "Гнутово" 19 мая не работал в связи с тем, что боевики ОРДО прекратили пропуск людей на своем блок-посту вблизи с.Пищевик Донецкой области.