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Прикордонники відновили роботу КПВВ "Гнутове"

П'ятниця, 19 травня 2017, 14:42

Державна прикордонна служба відновила роботу КПВВ "Гнутове", що поблизу села Пищевик Донецької області.

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

"Наразі пропуск через лінію розмежування громадян та транспортних засобів у напрямку КПВВ "Гнутове" відновлено. Контрольний пункт в’їзду-виїзду працює в штатному режимі", - йдеться у повідомлення.

Як повідомлялося, КПВВ "Гнутове" у п'ятницю, 19 травня, не працював, тому що бойовики ОРДО припинили пропуск людей на своєму блок-пості поблизу села Пищевик Донецької області.

У прес-центрі АТО зазначили, що поблизу блок-поста бойовиків 19 травня зранку були обстріли, які здійснювали бойовики.

Українська правда



Теми: Донецька областьАТО
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