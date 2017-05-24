КПВВ "Мар’їнка" після обстрілу відновив роботу

Контрольний пункт в'їзду/виїзду в Донецькій області відновив роботу після обстрілу бойовиками ОРДО у середу, 24 травня.

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужбі, пише Інтерфакс-Україна.

"Пропуск осіб і транспортних засобів в КПВВ "Мар'їнка" відновлено", - повідомили у прес-службі прикордонників.

Як повідомлялося, раніше у середу, 24 травня, близько 11:30 бойовики відкрили вогонь в напрямку КПВВ "Мар'їнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін на Донбасі. Через це українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.

Як відомо, КПВВ "Гнутове" у п'ятницю, 19 травня, не працював, тому що бойовики ОРДО припинили пропуск людей на своєму блок-пості поблизу села Пищевик Донецької області.