ДПСУ: Усі контрольно-пропускні пункти працюють у штатному режимі

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Субота, 27 травня 2017, 11:27

Станом на ранок 27 травня усі КПВВ у зоні проведення АТО на лінії розмежування працюють у штатному режимі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. 

За даними ДПСУ, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду  зранку у суботу на в’їзд та виїзд перебувала така кількість  транспортних засобів: "Майорське" – 20/180; "Мар’їнка" – 150/150; "Новотроїцьке" – 40/50; "Гнутове" – 50/30.

Пасажиро-транспортний потік фіксувався на рівні попередньої доби.

Як відомо, 24 травня контрольний пункт в'їзду/виїзду в Донецькій області "Мар’їнка" відновив роботу після обстрілу бойовиками ОРДО. 

КПВВ "Гнутове" 19 травня не працював через те, що бойовики ОРДО припинили пропуск людей на своєму блок-пості поблизу с.Пищевик Донецької області.

Теми: АТО кордон
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