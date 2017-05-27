Подозреваемого в расстреле мотоциклиста взяли под стражу на 60 суток
В Киеве Дарницкий райсуд избрал подозреваемому в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Об этом 27 мая сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.
По данным прокуратуры, подозреваемому объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство без квалифицирующих признаков".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
"Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства совершенного преступления", - сообщила Максимец.
Как известно, 25 мая на Харьковском шоссе в Киеве произошла стрельба, в результате которой скончался мотоциклист. По данным полиции, потерпевший ехал на мотоцикле и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля.
26 мая подозреваемый в расстреле мотоциклиста сам пришел в полицию.
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