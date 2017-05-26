Підозрюваний у розстрілі мотоцикліста прийшов до поліції
П'ятниця, 26 травня 2017, 16:15
Підозрюваний у розстрілі мотоцикліста у Києві 25 травня прийшов до поліції.
Про це в коментарі "Українській правді" сказала речниця київської поліції Оксана Блищик.
"Є чоловік, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні вбивства, і він з'явився у Дарницьке управління поліції. З ним працюють слідчі", - сказала вона.
Як відомо, 25 травня на Харківському шосе у Києві сталась стрілянина, внаслідок якої помер мотоцикліст.
Тоді поліція повідомила, що потерпілий їхав мотоциклом і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його бік з автомобіля.
Олександр Шумілін, УП