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В Києві розстріляли мотоцикліста, оголошено план "Перехоплення"

Четвер, 25 травня 2017, 02:00

На Харківському шосе у Києві сталась стрілянина, опублікувано фото підозрюваного, поліція оголосила план "перехоплення".

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"Невідомі на двох автомобілях розстріляли чоловіка на мотоциклі. Від отриманих поранень мотоцикліст помер", - йдеться у повідомленні.

В рамках оперативних заходів вдалось встановити особу підозрюваного і те, що він пересувався на автомобілі марки Seat жовтого кольору з державним номером АА5783МЕ.

Як повідомила начальник відділу комунікацій ГУНП у місті Києві Оксана Блищик, попередньо встановлено, що потерпілий їхав мотоциклом і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його сторону з автомобіля. Чоловік отримав поранення, проїхав кілька метрів і впав.

Поліція звертається до громадян по допомогу у розшуку підозрюваного і вказаного автомобіля.

Варто зазначити, що на опублікованих фото зображений віце-чемпіон світу з сумо Дмитро Слєпченко, який брав участь у зіткненнях біля 223 ОВК під час виборів в 2012 році. В цьому окрузі за депутатський мандат змагалися лідер громадського руху "Кияни передусім!" Віктор Пилипишин і свободівець Юрій Левченко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкриміналполіція
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