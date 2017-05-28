В Средиземном море за четыре дня были спасены 10 000 мигрантов

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Воскресенье, 28 мая 2017, 01:25

В пятницу, 26 мая, Ливийские спасатели в Средиземном море спасли более 3,4 тысяч мигрантов.

Об этом сообщает DW.

Также 26 мая итальянская береговая охрана и коммерческие суда спасли 2,2 тысячи и доставили их на итальянскую территорию.

При этом общее количество мигрантов, которые были спасены в течение последних четырех дней, достигло 10 000 человек.

Кроме того, итальянские спасатели нашли в Средиземном море 10 тел беженцев. А 24 мая 35 человек утонули после того, как упали в море из переполненной людьми лодки.

Согласно данным ООН, с начала 2017 года более 50 000 мигрантов прибыли к берегам Италии, а более 1,4 тысячи человек утонули или пропали без вести. Миграционный маршрут из Ливии в Италию Средиземным морем считается самым опасным в мире. В прошлом году из 181 000 мигрантов, попавших на территорию Италии, около 90 % прибыли из Ливии морским путем.

Темы: миграция
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