У Середземному морі за чотири дні були врятовані 10 000 мігрантів

У п'ятницю, 26 травня, Лівійські рятувальники в Середземному морі врятували понад 3,4 тисяч мігрантів.

Про це повідомляє DW.

Також 26 травня італійська берегова охорона і комерційні судна врятували 2,2 тисячі і доставили їх на італійську територію.

При цьому загальна кількість мігрантів, які були врятовані протягом останніх чотирьох днів, досягла 10 000 осіб.

Крім того, італійські рятувальники знайшли в Середземному морі 10 тіл біженців. А 24 травня 35 людей потонули після того, як впали в море з переповненого людьми човна.

Згідно з даними ООН, з початку 2017 року понад 50 тисяч мігрантів прибули до берегів Італії, а понад 1,4 тисячі осіб потонули або зникли безвісти. Міграційний маршрут з Лівії до Італії Середземним морем вважається найнебезпечнішим у світі. Минулого року зі 181 тисячі мігрантів, які потрапили на території Італії, близько 90 % прибули з Лівії морським шляхом.