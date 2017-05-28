КНДР испытала новую систему противовоздушной обороны
Северная Корея успешно испытала новую систему противовоздушной обороны.
Об этом сообщает агентство KCNA.
За проведением испытания наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
По его словам, "эффективность системы оружия для обнаружения и отслеживания целей значительно улучшилась, точность удара также увеличилась по сравнению с прошлым годом".
Он также отметил, что некоторые дефекты в системе ПВО, обнаруженные в прошлом году, были полностью исправлены.
Кроме того, Ким Чен Ын распорядился начать массовое производство и развертывание таких систем по всей стране.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.