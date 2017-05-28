КНДР испытала новую систему противовоздушной обороны

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Воскресенье, 28 мая 2017, 07:41

Северная Корея успешно испытала новую систему противовоздушной обороны.

Об этом сообщает агентство KCNA.

За проведением испытания наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

По его словам, "эффективность системы оружия для обнаружения и отслеживания целей значительно улучшилась, точность удара также увеличилась по сравнению с прошлым годом".

Он также отметил, что некоторые дефекты в системе ПВО, обнаруженные в прошлом году, были полностью исправлены.

Кроме того, Ким Чен Ын распорядился начать массовое производство и развертывание таких систем по всей стране.

Темы: Северная Корея
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