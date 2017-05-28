Аброськин: Порядок в Красногоровке будет охранять КОРД
В Красногоровку для охраны порядка и оказания помощи гражданам направлено спецподразделение полиции КОРД.
Об этом 28 мая сообщил глава облуправления Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин.
"В Красногоровку мной для оказания помощи гражданам и для усиления охраны общественного порядка и разрушенных админзданий направлено спецподразделение КОРД. В городе среди населения паники нет. Ситуация полностью под контролем полиции и военных", - сообщил он.
Как известно, в результате обстрела Красногоровки 8 местных жителей получили ранения и травмы. Из-за повреждения водовода большая часть города осталась без воды. Повреждена также городская канализацию. В результате обстрела частично разрушена больница, школа и частные дома.
По данным штаба АТО, во время обстрела Красногоровки боевики применили систему реактивного залпового огня.
Вечером 28 мая водоснабжение в Красногоровке было полностью восстановлено.
Украинская правда
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