Аброськин: Порядок в Красногоровке будет охранять КОРД

В Красногоровку для охраны порядка и оказания помощи гражданам направлено спецподразделение полиции КОРД.

Об этом 28 мая сообщил глава облуправления Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин.

"В Красногоровку мной для оказания помощи гражданам и для усиления охраны общественного порядка и разрушенных админзданий направлено спецподразделение КОРД. В городе среди населения паники нет. Ситуация полностью под контролем полиции и военных", - сообщил он.

Как известно, в результате обстрела Красногоровки 8 местных жителей получили ранения и травмы. Из-за повреждения водовода большая часть города осталась без воды. Повреждена также городская канализацию. В результате обстрела частично разрушена больница, школа и частные дома.

По данным штаба АТО, во время обстрела Красногоровки боевики применили систему реактивного залпового огня.

Вечером 28 мая водоснабжение в Красногоровке было полностью восстановлено.

Украинская правда