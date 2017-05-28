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Красногорівка: постраждало 8 мешканців, місто без води

Неділя, 28 травня 2017, 11:27
Красногорівка: постраждало 8 мешканців, місто без води

Внаслідок обстрілу Красногорівки в неділю вісім місцевих мешканців отримали поранення та травми.

 
Всі фото штабу АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на інформацію спостережної групи української сторони СЦКК.

Також повідомляється, що пошкоджено автомобіль швидкої допомоги, три приватні транспортні засоби.

 

У штабі підтвердили, що під час обстрілу Красногорівки ворог застосував реактивну систему залпового вогню.

 

На місці події спеціалісти виявили рештки більше десятка реактивних снарядів.

 

Водночас губернатор Донеччини Павло Жебрівський повідомив, що внаслідок обстрілу Красногорівки на 50% зруйновано лікарню, розбито дві карети швидкої допомоги і лікарняний автомобіль "Нива".

Через пошкодження водоводу більша частина міста залишились без води. Пошкоджено також міську каналізацію.

Різних ступенів ушкодження, від прямих попадань снарядів, зазнали будинки на 10 вулицях. У приватному секторі близько тридцяти пошкоджень. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Красногорівки постраждало 3 місцевих мешканців, пошкоджено лікарню, школу та приватні будинки.

Українська правда

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Теми: АТОДонецька область
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